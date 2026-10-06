Михаил Ведерников поздравил жителей Невельского района с годовщиной освобождения от оккупантов
Невельский район отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей в мессенджере MAX поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона отметил, что день освобождения навсегда вошёл в историю Псковской земли и напоминает о мужестве советских воинов, которые ценой жизни принесли на Невельскую землю мир.
«Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, всем, кто прошёл через тяжёлые испытания военного времени и сохранил для нас правду о подвиге народа», – написал Михаил Ведерников.
Губернатор также подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие продолжают борьбу, а власти и общество должны поддерживать их семьи. «Наш святой долг – окружать вниманием и заботой их семьи, оказывать всю необходимую поддержку», – отметил Михаил Ведерников.
Жителям Невельского района губернатор пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
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