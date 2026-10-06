Михаил Ведерников поздравил жителей Невельского района с годовщиной освобождения от оккупантов

13:02, 06 октября 2026, ПАИ

Невельский район отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С памятной датой жителей в мессенджере MAX поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что день освобождения навсегда вошёл в историю Псковской земли и напоминает о мужестве советских воинов, которые ценой жизни принесли на Невельскую землю мир.

«Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, всем, кто прошёл через тяжёлые испытания военного времени и сохранил для нас правду о подвиге народа», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие продолжают борьбу, а власти и общество должны поддерживать их семьи. «Наш святой долг – окружать вниманием и заботой их семьи, оказывать всю необходимую поддержку», – отметил Михаил Ведерников.

Жителям Невельского района губернатор пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.