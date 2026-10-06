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Общество

Перспективы развития цифровых региональных сервисов на платформе MAX обсудили в Пскове

Перспективы развития цифровых региональных сервисов на платформе MAX обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании с руководителями исполнительных органов Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Губернатор отметил, что в регионе активно внедряются возможности национального мессенджера и системы «Цифровой ID». Сегодня через платформу можно пользоваться чат-ботом МФЦ, решать вопросы ЖКХ и передавать показания приборов учёта. «Цифровой ID» позволяет подтверждать льготный статус в учреждениях культуры или возраст при покупках в магазинах, а гости области могут с его помощью бесконтактно заселяться в отели.

В MAX также работают уникальные региональные помощники. Чат-бот @pskovwifi_bot показывает на карте ближайшие точки бесплатного Wi-Fi. @rkn_ministry_bot помогает найти домовой чат и управляющую компанию, а также отправить обращение в приёмную правительства области. @pskov_kvrachu_bot открывает дистанционную запись на приём к врачу. @telemedpskov_bot позволяет получить телемедицинскую консультацию и дистанционно закрыть больничный. @pskov_soc_bot предоставляет актуальную информацию о социальных услугах в регионе.

Губернатор подчеркнул, что в национальном мессенджере появляется всё больше возможностей: платформа развивается и предлагает новые решения. Использование сервисов позволяет решать повседневные задачи быстрее и эффективнее, а главное – исключает риск потери важных счетов, документов или медицинских рецептов.

Работа по развитию цифровых сервисов в регионе ведётся при поддержке президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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