Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедовичей доставлен в зону СВО

12:59, 06 октября 2026, ПАИ

Гуманитарный груз от волонтёрского сообщества из Бежаниц, Локни и Дедовичей доставлен на фронт в зону проведения СВО. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры выразили особую благодарность мужчинам из Дедовичей за доставку груза.

«Спасибо каждому, кто участвует в этой важной работе», – поблагодарила Елена Иванова.

Напомним, личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России принял участие в благотворительной акции сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. К акции присоединились сотрудники, курсанты и представители совета ветеранов филиала. Собранные вещи и предметы первой необходимости передали в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области для дальнейшей отправки адресатам. В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда и другие необходимые вещи.