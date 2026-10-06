Гуманитарный груз из Бежаниц, Локни и Дедовичей доставлен в зону СВО
Гуманитарный груз от волонтёрского сообщества из Бежаниц, Локни и Дедовичей доставлен на фронт в зону проведения СВО. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Волонтёры выразили особую благодарность мужчинам из Дедовичей за доставку груза.
«Спасибо каждому, кто участвует в этой важной работе», – поблагодарила Елена Иванова.
Напомним, личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России принял участие в благотворительной акции сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. К акции присоединились сотрудники, курсанты и представители совета ветеранов филиала. Собранные вещи и предметы первой необходимости передали в региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области для дальнейшей отправки адресатам. В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежда и другие необходимые вещи.
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