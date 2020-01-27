20 тонн белорусской моркови не пропустили через Псковскую область из-за ошибки в документах

17:21, 27 января 2020, ПАИ

В Себежском районе на территории ФКП «Долосцы» грузовик с 20 тоннами белорусской моркови не пропустили через границу из-за ошибки в сопроводительных документах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки документов инспекторы ведомства установили, что сведения о номере прицепа фуры, следующей из Брестской области в Нижний Новгород, не соответствуют сведениям, указанным в международной товарно-транспортной накладной. В связи с этим ввоз моркови на территорию региона был запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.