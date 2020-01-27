Школьные соревнования по мини-баскетболу проходят в Пскове

18:02, 27 января 2020, ПАИ

Полуфинал Первенства по мини-баскетболу среди мальчиков общеобразовательных учреждений Пскова проходит с 27 по 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях участвуют 360 юных спортсменов младше 12 лет из более чем 20 школ Пскова. На следующей неделе состоятся финальные этапы.

Среди девочек соревнования уже завершились. Так, первое место заняла команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии, второе — Погранично-таможенно-правового лицея №22, а третье — Многопрофильного лицея №4.

Организаторы соревнования — управление образования администрации города Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города.