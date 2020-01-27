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Общество

Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда»

Псковскую область выбрали для съёмок нескольких выпусков нового проекта «Круиз-контроль» на телеканале «Звезда». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации продюсер проекта Татьяна Крачун, в эфире премьеру программы можно будет увидеть 1 февраля в 9:45.

Съёмочная группа готовит серию выпусков, материалы к которым собирают по маршруту Москва - Тверь, Тверь - Великий Новгород, Великий Новгород - Псков, Псков - Великие Луки. «Сейчас мы как раз направляемся в Псков. И эта часть программы будет посвящена осаде города Стефаном Баторием. Кроме того, мы покажем, куда можно заехать по дороге, какие увидеть достопримечательности, в каких мастер-классах принять участие», - рассказала Татьяна Крачун.

Съёмочная группа планирует также побывать в усадьбе Холомки и Порховской крепости в 80 км от Пскова, кратко рассказать о её истории и значении. «В Пскове мы обязательно снимем Кремль, где поучимся метать копьё, здесь же нам покажут танец «валяние дурака». Хотим ещё устроить тематический русский обед во «Дворе Подзноева», рассказать о том, что ресторанно-гостиничный комплекс располагается в здании купеческих палат XVII века», - уточнила продюсер.

После Пскова группа направится в Великие Луки, заехав по пути в Остров и Пушкинские Горы. Уже вечером 30 января журналисты планируют завершить работу в Псковской области.

По словам создателей телепрограммы, маршрут Москва - Великие Луки - своего рода «первая ласточка» с рассказом об автомобильных путешествиях на выходных. «В планах - покрыть всю Россию», - добавили сотрудники телеканала.

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