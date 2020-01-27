Жители Локнянского района почти память погибшего в Чечне Александра Евстифеенкова

17:52, 27 января 2020, ПАИ

Жители Локнянского района почтили память земляка Александра Евстифеенкова, который погиб 26 января 2001 года при выполнении воинского долга в Чечне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, митинг состоялся у мемориальной доски героя в посёлке Локня. Отдать дань уважения мужеству и героизму Александра Евстифеенкова пришли около двухсот человек: депутат регионального парламента Алексей Блинов, руководство муниципалитета и поселения, представители партии «Единая Россия», ветераны, общественники, школьники и студенты.

«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить нашего земляка Александра Евстифеенкова, который отдал жизнь, защищая целостность нашей страны. Эта память важна не только для его родных и близких, но и для всех жителей Локнянского района, особенно для молодого поколения», - сказал Алексей Блинов.

После возложения цветов к мемориальной доске митинг памяти продолжился в селе Подберезье, где похоронен героически погибший Александр Евстифеенков.

Александр Евстифеенков родился 17 июня 1981 года в деревне Барсуки Локнянского района. С 27 июня 2000 года он находился в составе оперативной группы в Чечне. Участвуя в очередной боевой операции, он получил тяжёлое ранение, которое оказалось для него смертельным. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, он награждён Орденом Мужества посмертно. С 2001 года имя Александра Евстифеенкова увековечено в названии улицы.