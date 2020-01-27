Михаил Ведерников исполнил мечту первоклассника побывать в салоне военного самолета

18:13, 27 января 2020, ПАИ

Восьмилетний первоклассник Максим Михайлов, оставшийся без попечения родителей, побывал в салоне военно-транспортного самолета ИЛ-76 на военном аэродроме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, его мечту в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил губернатор Михаил Ведерников.

О технических и транспортных возможностях военного самолета мальчику рассказал командир 334-го авиационного Берлинского краснознаменного военно-транспортного полка Владимир Кожемяко.

Кабины пилотов и штурмана Максим Михайлов осмотрел вместе с главой региона, а также расположился за штурвалом и примерил специальный защитный шлем. Командир рассказал о мальчику об особенностях пилотирования и разрешил привести в действие несколько рычагов.

Максим Михайлов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и руководство полка за возможность увидеть настоящий военный самолет и побывать в его кабине.

«Учись хорошо, занимайся спортом, и ты обязательно станешь военным летчиком», — пожелал первокласснику Михаил Ведерников и подарил ему комплект военной формы.