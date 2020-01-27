900 дней жизни блокадного Ленинграда вспомнили псковичи

18:21, 27 января 2020, ПАИ

27 января в проектном офисе «Команды 2018» состоялось патриотическое культурно-просветительское мероприятие «900 дней», посвящённое 76-й годовщине освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участие во встрече приняли псковские педагоги, библиотекари, школьники и студенты.

Участники встречи ознакомились с электронными ресурсами и проектами Президентской библиотеки, посвященным обороне и блокаде Ленинграда. На них собраны все материалы о Ленинграде и его жителях в блокадное время: официальные документы, выписки из архивов, воспоминания и письма участников событий, художественная литература, фото- и видеоархивы.

Еще одна презентация «Голос осажденного Ленинграда» была посвящена блокадной поэтессе Ольге Берггольц и приурочена к её 110-летию.

Псковичам рассказали о международном интернет-дневнике «Семейные истории о войне», в котором читатели библиотек Псковской области, Белоруссии, Латвии и Эстонии поделились воспоминаниями своих родственников о тружениках тыла.

На встрече также выступила жительница блокадного Ленинграда Регина Смирнова. Она рассказала участникам встречи о своей жизни в осажденном городе. «Пускай никогда не повторится блокада и война. Пусть наш дорогой Ленинград, ныне культурная столица России, процветает и становится краше», — пожелала ветеран.

Также в рамках мероприятия «900 дней» в проектном офисе «Команда 2018» открылась выставка моделей боевой техники, снаряжения и обмундирования командиров и бойцов Красной Армии от студии стендового моделирования и исторической миниатюры детского центра «Надежда». В этот же день в Пскове, на пересечении улиц Пушкина и Ленина, была развернута экспозиция региональной акции «Хлеб той зимы» в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Псковская областная библиотека в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» организовала трансляцию мероприятия на своей официальной странице в группе ВКонтакте «Biblioplace — территория псковского чтения». Прямой эфир из проектного офиса «Команды 2018» также вел портал Культура.рф.