Молодёжный предпринимательский форум пройдёт в Пскове 29 января

19:25, 27 января 2020, ПАИ

29 января в 10:30 в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2) состоится молодёжный предпринимательский форум, который объединит на одной площадке экспертов по франшизе, действующих предпринимателей и тех, кто только задумывается о своем бизнесе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Участники форума узнают, как выбрать франшизу от трёх федеральных спикеров, смогут выбрать франшизу на ярмарке франшиз, спросить совет у предпринимателя в менторской гостиной. Также в рамках мероприятия пойдёт разговор о том, как начать бизнес по франшизе и на что стоит обратить внимание при выборе.

Вход на мероприятие доступен по регистрации, зарегистрироваться и узнать больше подробностей о форуме можно здесь>>>.