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Общество

Сотни псковичей посетили мероприятия в честь международного Дня памяти жертв холокоста

Фото предоставили центр народного творчества Псковской области и Великолукский краеведческий музей.

27 января в Псковской области состоялись приуроченные к международному Дню памяти жертв холокоста мероприятия. Их посетили сотни жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Памятные мероприятия – вечера, классные часы, показы фильмов и других материалов о трагических страницах Великой Отечественной войны – проходили во всех муниципалитетах региона.

Фото предоставили центр народного творчества Псковской области и Великолукский краеведческий музей.

Так, в Великих Луках на базе краеведческого музея прошел памятный вечер «Помнить и не забывать». В нём поучаствовали порядка 70 человек: учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений города, представители общественных ветеранских организаций и еврейской общины. Участникам памятного вечера показали различные видеоматериалы и презентации, после чего выступили почетные гости встречи. «Мероприятие никого не оставило равнодушным. На этой неделе мы проведем еще несколько встреч со школьниками, где расскажем о трагических событиях военных лет», - отметила директор краеведческого музея Наталья Каменская.

В Невельской гимназии более ста школьников стали участниками тематической встречи. Ученикам 8-11 классов был представлен фильм, рассказывающий об ужасах холокоста. После этого подростки рассказали о своем отношении к этой странице истории в эссе. Школьники 5-7 классов поучаствовали в мероприятии «Две даты — одна память», которое также было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото предоставили центр народного творчества Псковской области и Великолукский краеведческий музей.

Ранее в Пскове в областном центре народного творчества прошла встреча поколений в преддверии памятной даты. Ее участники познакомились с докладом ученицы средней школы №2 Софьи Петровой. Она занимается исследованием судьбы жителей еврейского гетто, которое располагалось в Островском районе. Школьникам и взрослым также были представлены видеоматериалы о страшных событиях тех лет.

В 2020 году исполняется 75 лет со дня освобождения крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима-Биркенау (Польша) войсками Советской Армии. По разным оценкам, за время существования в нем погибли от 1,5 до 2,2 млн человек. Жертвы были преимущественно гражданами еврейской национальности из 27 государств. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе ряда стран, в том числе и России, приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный День памяти жертв холокоста. 

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