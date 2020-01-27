Узловой центр электропитания модернизирован в Псковской области

21:20, 27 января 2020, ПАИ

В Псковской области завершилась модернизация коммутационного оборудования узлового центра питания региона – подстанции 330 кВ «Новосокольники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ПАО «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» - магистральные электрические сети Северо-Запада.

В ходе модернизации стоимостью 111 млн рублей четыре воздушных выключателя были заменены на современные элегазовые аналоги, а также была проведена модернизация автоматики управления выключателями. Это позволило повысить надежность электроснабжения южной части региона и межгосударственного транзита с Белоруссией.

На подстанции «Новосокольники» установлены элегазовые выключатели 330 кВ российского производства. Новое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации – более 30 лет, отмечают специалисты.

Подстанция 330 кВ «Новосокольники» имеет трансформаторную мощность 272 МВА. Это крупная узловая подстанция транзита между объединенной энергетической системой Белоруссии и России. Подстанция также обеспечивает электроэнергией объекты железнодорожной инфраструктуры и промышленные предприятия Псковской области.