Библиотека Себежского района отправила новую партию лент для масксетей

17:04, 22 октября 2026, ПАИ

Волонтёры при Бояриновской библиотеке Себежского района отправили очередную партию лент для маскировочных сетей. Об этом пишет газета «Призыв».

Очередной большой груз нарезанных лент готов, и его уже передали для дальнейшего плетения маскировочных сетей. Сотрудники библиотеки благодарят всех помощников.

Особую благодарность они выражают Татьяне Петровой за её неоднократную помощь и отзывчивость. Она лично доставила подготовленные ленты в волонтёрское движение «Узелки Победы» в посёлке Идрица.