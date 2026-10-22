Библиотека Себежского района отправила новую партию лент для масксетей
Волонтёры при Бояриновской библиотеке Себежского района отправили очередную партию лент для маскировочных сетей. Об этом пишет газета «Призыв».
Очередной большой груз нарезанных лент готов, и его уже передали для дальнейшего плетения маскировочных сетей. Сотрудники библиотеки благодарят всех помощников.
Особую благодарность они выражают Татьяне Петровой за её неоднократную помощь и отзывчивость. Она лично доставила подготовленные ленты в волонтёрское движение «Узелки Победы» в посёлке Идрица.