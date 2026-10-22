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Общество

Стоимость проезда по транспортной карте изменится в Пскове

С 1 ноября в Пскове меняется система оплаты проезда в городских автобусах по транспортной карте, сообщили ПАИ в «Псковпассажиравтотрансе».

Фото: ПАИ

Стоимость поездки изменится, но по-прежнему будет зависеть от количества совершенных поездок в течение календарного месяца. С первой по десятую поездку тариф составит 49 рублей, за 11–20-ю поездку – 48 рублей 50 копеек, за 21–30-ю – 48 рублей.

При совершении 31–40-й поездки стоимость одной поездки снизится до 47 рублей 50 копеек. Начиная с 41-й поездки пассажиры будут платить по 47 рублей за поездку.

Для сравнения, при оплате наличными, банковской картой или мобильным телефоном стоимость одной поездки составит 51 рубль. Новые тарифы устанавливаются на основании приказов министерства тарифов и энергетики Псковской области.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября вырастет цена на проезд в Пскове.

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