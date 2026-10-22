Три новых терапевта начали приём пациентов в Стругокрасненской больнице

17:24, 22 октября 2026, ПАИ

Три новых врача-терапевта приступили к работе в поликлинике Стругокрасненского филиала Псковской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ангелина Базылева – выпускница ПсковГУ 2026 года. Во время обучения она два года практиковалась в отделении плановой кардиологии Псковской областной клинической больницы. Ангелина обучалась по целевому договору – путь в профессию она начала с целевого направления: вернуться в районную поликлинику и лечить пациентов здесь. Целевое обучение связывает будущего врача и учреждение здравоохранения и помогает молодым специалистам приходить в медицинские организации с гарантированным рабочим местом и наставниками, подчеркнули в министерстве.

Ещё один специалист – Фирдавсхон Атоев – учился в Новосибирском государственном университете до пятого курса, а пятый и шестой продолжил в ПсковГУ. За его плечами работа в приёмном отделении и реанимации Новосибирска, а также в отоларингологическом отделении Псковской детской областной клинической больницы.

«В медицину я пришёл осознанно: с детства привлекала профессия врача, пошёл по стопам деда. Не мыслю себя в другой сфере и искренне считаю врачебное дело лучшей профессией в мире», – рассказал Фирдавсхон Атоев.

Кроме того, среди новых врачей – Тихон Цема, который также окончил ПсковГУ в 2026 году. В медицину он пришёл не сразу: до этого работал на заводе, а во время учёбы набирался опыта – 2,5 года трудился медицинским братом.

Ангелина Базылева и Тихон Цема являются участниками программы «Земский доктор». Программа даёт врачу финансовую опору при переезде на работу в небольшой населённый пункт – в сельскую местность, где специалисты остаются работать.