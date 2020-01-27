Более 100 псковичей госпитализировали с признаками ОРВИ за неделю

22:30, 27 января 2020, ПАИ

С 20 по 26 января в Псковской области 113 человек были госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за 7 дней в регионе заболели ОРВИ 3 тысячи 729 человек, заболеваемость ниже недельного эпидемического порога на 22,9%. В Пскове такой диагноз поставили 1 тысячи 938 обратившимся, это ниже недельного эпидпорога на 10,4%.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 10 больных с признаками ОРВИ: у двоих выявлен вирус парагриппа, у одного – аденовирусная инфекция.