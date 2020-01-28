Житель Великих Лук приговорён к четырем годам лишения свободы за угрозы в адрес жены

09:49, 28 января 2020, ПАИ

Житель Великих Лук приговорён к четырем годам лишения свободы за угрозы в адрес жены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 1 октября 2019 года нетрезвый великолучанин во время ссоры с супругой приставил кухонный нож к ее горлу и стал угрожать её убить. Затем он избил женщину рукояткой ножа и ногами, чем причинил ей телесные повреждения, повлекшие потерю органа.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.