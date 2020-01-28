Не менее 75 раз ударил ножом великолучанин своего собутыльника

09:35, 28 января 2020, ПАИ

В Великих Луках осудят мужчину, который не менее 75 раз ударил ножом собутыльника, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуры.

В начале апреля 2019 года злоумышленник пришел в гости к знакомому, где в ходе распития спиртного у них произошел конфликт. Обвиняемый повалил потерпевшего на пол, ударил несколько раз стеклянной бутылкой по голове, от чего тот потерял сознание. Затем гость нанес потерпевшему не менее 75 ударов ножом в область тела, от которых последний скончался.

После убийства злоумышленник забрал себе телефон потерпевшего. А чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджог зажигалкой одежду потерпевшего и покинул его жилище.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, краже и уничтожении чужого имущества. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.