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Общество

Не менее 75 раз ударил ножом великолучанин своего собутыльника

В Великих Луках осудят мужчину, который не менее 75 раз ударил ножом собутыльника, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуры.

В начале апреля 2019 года злоумышленник пришел в гости к знакомому, где в ходе распития спиртного у них произошел конфликт. Обвиняемый повалил потерпевшего на пол, ударил несколько раз стеклянной бутылкой по голове, от чего тот потерял сознание. Затем гость нанес потерпевшему не менее 75 ударов ножом в область тела, от которых последний скончался.

После убийства злоумышленник забрал себе телефон потерпевшего. А чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджог зажигалкой одежду потерпевшего и покинул его жилище.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, краже и уничтожении чужого имущества. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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