Количество утечек данных россиян выросло на 40% в 2019 году

10:26, 28 января 2020, ПАИ

В 2019 году количество сообщений об утечках данных в России выросло на 40%. В мире этот показатель вырос в 2 раза, передает ТАСС.

Руководитель рабочей группы по информационной безопасности в рамках национального проекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская отметила, что количество скомпрометированных записей персональных данных и платежной информации в России выросло примерно в 6 раз – до 170 млн, в мире - в 2 раза до 14 млрд записей.

Кроме того, за прошлый год в мире возросла доля умышленных нарушений. Примерно две трети утечек были преднамеренными. Более 50% из них произошли по вине внешних злоумышленников – хакеров. В России доля утечек по вине хакеров увеличилась, но составляет менее 20%. Основным типом нарушителей выступают рядовые сотрудники компаний – около 70%.

Наталья Касперская объяснила отличия российской статистики от мировой тем, что на отечественные компании давит необходимость публикации фактов утечек. В США, Великобритании, Канаде допустившие утечку компании придумывают внешние угрозы в качестве причины произошедшего.

«Внешние злоумышленники занимают в западных публикациях большую долю, чем в России», - добавила Наталья Касперская.

Основными каналами утечек информации являются цифровые. Большее число утечек – это базы данных, которые состоят из записей о конкретных людях. К примеру, о пользователях, клиентах или сотрудниках. За второе полугодие 2019 года произошли крупные утечки из РЖД, Сбербанка, Альфа-банка, АльфаСтрахования.