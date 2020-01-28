Более 100 школьников посетили музей-заповедник в Пскове в рамках проекта «Культпросвет»

10:12, 28 января 2020, ПАИ

Более 100 учащихся 5-9 классов Печорского района посетили экспозицию в Псковском музее-заповеднике «Культура и искусство древнего Пскова» в рамках проекта «Культпросвет» 23-24 января, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Учащиеся из сельских школ Нового Изборска, Старого Изборска, Лавров и Ротово ознакомились, помимо прочего, с художественным серебром XVI-XX веков и псковскими иконами XV-XVIII веков.

Кроме этого, для школьников провели экскурсию в Свято-Троицком кафедральном соборе и выставочном зале колокольни, где представлен макет ансамбля Псковского кремля в образе XV века.

Следующее мероприятие для участников проекта «Культпросвет» состоится в феврале в Изборском музее-заповеднике.