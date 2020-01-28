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Общество

Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах

Вредителя продовольственных запасов – мельничную огнёвку Ephestia kuehniella — обнаружили специалисты в крупах, поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели плановую выездную проверку в отношении бюджетного учреждения Псковской области по закупке зерна для государственных нужд, где взяли образцы партий круп. При их исследовании и была обнаружена огнёвка.

В связи с этим индивидуального предпринимателя, который изготавливает крупы и поставляет их в бюджетные учреждения региона, оштрафовали на 25 тысяч рублей (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ).

Арбитражный суд Псковской области решение Россельхознадзора в отношении предпринимателя признал законным и обоснованным.

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