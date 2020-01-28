Власти Пскова обратятся к администрации региона для расширения перечня работ при благоустройстве

12:41, 28 января 2020, ПАИ

Власти Пскова намерены обратиться к властям региона с предложением о расширении перечня работ при благоустройстве территорий. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Начальник отдела инновационного развития Управления городского хозяйства администрации Пскова Екатерина Вишнякова рассказала, что впервые с момента начала реализации программы подписано соглашение с финансировнаием на три года. В этом году на данные цели предоставляется субсидия в размере 57 млн 870 тысяч рублей, на 2021 год - 58 млн 870 тысяч рублей, на 2022 - 61 млн 378 тысяч рублей.

«Также с этого года в рамках благоустройства дворов минимальный перечень работ будет проводиться с условием, что все результаты этих работ должны быть приняты в общедомовое имущество и содержаться за счет жильцов, а весь дополнительный перечень, к которому относятся лежачие полицейские и восстановление нарушенного благоустройства, должен идти с софинансированием», - рассказала Екатерина Вишнякова.

Она высказала предложение о направлении в администрацию Псковской области проекта изменений минимального перечня работ по благоустройству, куда входят освещение, лавки, урны, скамейки, и включения туда работ по установке ограждений, а также работ по обеспечению безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что любой городской объект должен изначально создаваться с учетом интересов маломобильных групп населения и поддержала предложение по включению этих работ в минимальный перечень.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков напомнил, что в соответствии с федеральным законом, работы по созданию безбарьерной среды должны быть софинансированы в размере 20% жильцами дворов, на которых будет благоустраиваться территория. «Никто не обсуждает, что это делать не надо. Вопрос в том, за чей счет это делается», - подчеркнул Александр Братчиков.

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов высказал просьбу о назначении специальной комиссии, которая оценит работы по благоустройству, выполненные в прошлом году.