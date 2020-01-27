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Политика

Депутат Федор Постнов предложил переместить памятник Ленину в Пскове

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов выступил с предложением переместить памятник Ленину с центральной городской площади в сквер у дома Советская 1/3, на площадку с елью и малыми архитектурными формами в виде гномов. Об этом он сообщил 28 января во время заседания комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Федор Постнов отметил, что площадь, где сейчас стоит памятник, необходимо «отдать людям».

«Чтобы там были структурно-функциональные зоны для людей, а не пути передвижения как есть сейчас», - добавил Федор Постнов.

Также был рассмотрен вопрос утверждения дизайн-проектов адресного перечня территорий общего пользования для проведения рейтингового голосования в этом году.

Планируется провести работы по благоустройству у школы №13, на площади Ленина и в парке Гагарина. Власти города предлагают сделать схемы благоустройства данных территорий и разместить их на сайте для ознакомления общественности.

Заместитель начальника УГХ администрации города Татьяна Алексеева отметила, что проект по площади Ленина предусматривает сохранение памятника Ленину, а также благоустройство территории вокруг него, обновление существующих дорожек, озеленение.

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