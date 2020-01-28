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Общество

Ушла из жизни доцент кафедры европейских языков ПсковГУ Нина Никонова

Фото: Управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ

Ушла из жизни доцент кафедры европейских языков и культур Псковского государственного университета Нина Никонова. Она скончалась 25 января на 75-м году жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Нина Никонова после окончания Псковского государственного педагогического института в 1968 году приступила к работе на кафедре английского языка в родном вузе. В 1982 году в Московском педагогическом государственном институте защитила кандидатскую диссертацию по методике обучения иностранным языкам.

Нина Никонова была специалистом в области иноязычного образования, признанным в профессиональном педагогическом обществе в России и за рубежом. 

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