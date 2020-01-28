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Александр Котов: «Наливайки» — жалкая пародия на цивилизованное общественное питание

«Наливайки» — это жалкая пародия на цивилизованное общественное питание. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Александра Котова, такого рода общепита в принципе быть не должно. Спикер Собрания подчеркнул, что обращения законодательных органов субъектов по борьбе с «наливайками» услышали на федеральном уровне. «У нас большое количество обращений граждан – люди жалуются, созданы невыносимые условия для жильцов соседних с «наливайками» квартир», - отметил он.

Александр Котов назвал ситуацию с такими точками общепита «вакханалией». «Таких заведений, такого рода общественного питания, такого бизнеса просто не должно быть. Может быть, он приносит определённый доход предпринимателям, но при этом надо понимать, что, к сожалению, есть немалое количество людей, которые не могут устоять перед соблазном выпить и закусить, что называется на скорую руку», — добавил он.

Также Александр Котов высказал предложение, что ещё большие послабления продаже алкогольной продукции в розничной сети пошли бы на пользу.

Спикер областного Собрания заверил, что региональный парламент на сессии 30 января готов поддержать проект федерального закона и обратиться в Госдуму с просьбой, чтобы документ рассмотрели как можно скорее и дали возможность регионам установить дополнительные ограничения.

«Очень надеемся, что нам, наконец-то, удастся покончить с «наливайками», и люди совсем скоро почувствуют изменения», - резюмировал Александр Котов.

Согласно законопроекту, продажа алкоголя в объектах общественного питания, находящихся в многоквартирных домах и (или) на прилегающих территориях, допускается в ресторанах, барах, кафе, буфетах, имеющих зал обслуживания общей площадью не менее 20 квадратных метров, при условии вскрытия потребительской упаковки и соблюдения регионального «закона о тишине».

21 января губернатор региона Михаил Ведерников призвал депутатов областного Собрания и общественников поддержать законопроект Госдумы по регулированию работы «наливаек».

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