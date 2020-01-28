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Игорь Соловьев на открытии выставки фотографа ПАИ: Дарья Хваткова – человек, который нажимает на спуск камеры, когда это действительно интересно

«Это приятно, когда в городе появляется человек, который видит, не который бегает с фотоаппаратом в припрыжку и снимает что попало, а нажимает на спуск камеры, когда это действительно интересно. Самое главное, что человек предвидит, не по факту, а чувствует, когда, где и что произойдет», - заявил на открытии первой выставки работ фотографа Псковского агентства информации Дарьи Хватковой известный псковский фотограф Игорь Соловьёв.

Он рассказал, что познакомился с Дарьей полгода назад. «Посмотрели ее работы, проконсультировался со своими коллегами. Нам очень понравились ее работы. От всей души поздравляю ее, она на своем месте, на месте фотографа в серьезном информационном агентстве. Я надеюсь, это не последняя выставка», - высказался Игорь Соловьев.

Выставка работ Дарьи Хватковой открылась 27 января в спортивно-развлекательном парке «Простория» и будет открыта до 9 февраля.  «Эта фотовыставка – сборная солянка всех удачных работ за 2017-2019 года, за три года моей работы в ПАИ, - отметила автор. - Хочу поблагодарить, прежде всего, своих коллег, которые помогают мне оттачивать мое мастерство каждый день».

Посетители выставки могут увидеть репортажные и портретные снимки, выполненные на культурно-массовых и официальных мероприятиях в Псковской области. Вход свободный.

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