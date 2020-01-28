Лучших молодых профессионалов Псковской области определят в начале февраля

13:12, 28 января 2020, ПАИ

Четвертый открытый региональный чемпионат движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» пройдет в Псковской области с 3 по 7 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Количество направлений, по которым пройдут состязания регионального чемпионата, в этом году расширили до 14: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Производство мебели», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Администрирование отеля».

По направлениям «Спасательные работы — Юниоры (12–14 лет)», «Спасательные работы — Юниоры (14–16 лет)», «Предпринимательство — Юниоры» и «Графический дизайн — Юниоры» будут соревноваться между собой школьники нескольких возрастных категорий.

По направлениям «Предпринимательство», «Парикмахерское искусство» и «Администрирование отеля» ожидается также участие студентов колледжей из Санкт-Петербурга и Москвы.

Чемпионатные площадки развернутся на территории образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Опочки и Острова.

Среди членов жюри, помимо преподавателей и мастеров производственного обучения, будут сертифицированные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Курска, Перми, Мурманска, Твери, Республики Мордовии.

Предусмотрены также профориентационная и деловая программы. С полным расписанием чемпионата можно познакомиться на официальном портале.

Триумфаторы регионального Чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях в субъектах Российской Федерации, а затем – в финале Национального чемпионата движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который пройдет в городе Кемерово в июле.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.