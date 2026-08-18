Восемь часов сна не спасают: постоянная сонливость может указывать на гипотиреоз и преддиабет

14:48, 18 августа 2026, ПАИ

Непреодолимое желание спать даже после крепкого восьмичасового сна может быть сигналом о неполадках в организме. О том, каких именно, разобрались в материале tmn.aif.ru.

Одной из самых частых причин хронической «спячки» врачи называют гипотиреоз. Щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, обмен веществ в организме замедляется, появляется спутанность сознания, сухость кожи, человек начинает зябнуть даже в тёплом помещении.

Если в сон клонит после порции углеводов, это может быть признаком преддиабета. При появлении потливости или резкой слабости даже после лёгкого перекуса, стоит как можно скорее проверить углеводный обмен.

Врачи подчёркивают, что сонливость без недосыпа – это симптом, а не диагноз Она может указывать на широкий спектр состояний: от гормональных и неврологических до психических и воспалительных. Своевременная диагностика поможет вернуть бодрость и качество жизни.