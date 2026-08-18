Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Восемь часов сна не спасают: постоянная сонливость может указывать на гипотиреоз и преддиабет

Непреодолимое желание спать даже после крепкого восьмичасового сна может быть сигналом о неполадках в организме. О том, каких именно, разобрались в материале tmn.aif.ru.

Фото: ПАИ

Одной из самых частых причин хронической «спячки» врачи называют гипотиреоз. Щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, обмен веществ в организме замедляется, появляется спутанность сознания, сухость кожи, человек начинает зябнуть даже в тёплом помещении.

Если в сон клонит после порции углеводов, это может быть признаком преддиабета. При появлении потливости или резкой слабости даже после лёгкого перекуса, стоит как можно скорее проверить углеводный обмен.

Врачи подчёркивают, что сонливость без недосыпа – это симптом, а не диагноз Она может указывать на широкий спектр состояний: от гормональных и неврологических до психических и воспалительных. Своевременная диагностика поможет вернуть бодрость и качество жизни.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 августа 2026

Расширение числа участников многопрофильной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
18 августа 2026

Алексей Севастьянов стал гостем эфира на радио «Серебряный дождь». Главное
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Пик роста количества ТОС мы ещё не прошли
18 августа 2026

Более 5 млрд рублей вложили в медицину Псковской области за пять лет
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: У депутатов Псковской области нет преференций - только ответственность
18 августа 2026

Роспотребнадзор напомнил родителям правила выбора безопасной обуви для детей
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Когда-то западным политиками всё равно придётся говорить с нами
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Я попал в кино благодаря Михаилу Пореченкову

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...