Условия содержания псковских подростков-правонарушителей признали удовлетворительными

14:28, 18 августа 2026, ПАИ

Состоялась проверка Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло при участии членов региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и Общественного совета при УМВД. Одним из представителей комиссия является заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрея Стегния.

Во время визита общественники ознакомились с бытовыми условиями, в которых находятся подростки, оценили организацию питания, медицинского обеспечения и распорядка дня. Особое внимание было уделено психологическому климату: члены комиссии провели индивидуальные беседы с несовершеннолетними, чтобы оценить их эмоциональное состояние и уровень удовлетворенности пребыванием в центре.

«Подобные рейды – это не формальность, а действенный рычаг общественного контроля. Они позволяют нам быть уверенными в соблюдении прав ребят и одновременно делают работу УМВД более открытой для гражданского общества», – отметили члены комиссии.

По результатам проверки работа центра признана удовлетворительной. Нарушений в организации деятельности учреждения не выявили.