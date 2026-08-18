Дождливую и тёплую погоду прогнозируют в Псковской области 19 августа

13:33, 18 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области завтра, 19 августа. Ночью по югу и востоку региона пройдут сильные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Днём в большинстве районов также прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22.

В Пскове ночью ожидается дождь, днём пройдут кратковременные осадки. Ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов, днём – +19...+21. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что сильный дождь, местами ливни, ожидаются преимущественно на юге и востоке Псковской области вечером 18 августа и ночью 19 августа. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.