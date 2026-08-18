Алексей Севастьянов: Я долго шёл к тому, чтобы начать вести соцсети

15:11, 18 августа 2026, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов рассказал, что долго шёл к тому, чтобы начать вести соцсети. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я далёк от IT-сферы, не увлекаюсь компьютерными играми, пользуюсь интернетом только для работы, поэтому к соцсетям я шёл довольно долго. Мне многие знакомые и родные говорили, чтобы я активнее вёл свои страницы, рассказывал бы о работе и отдыхе. В конце концов, я к этому пришёл, и сам веду свои соцсети», - уточнил Алексей Севастьянов.

По его словам, соцсети теперь – неотъемлемая часть его жизни. ««Я хорошо понимаю, что я – публичный человек. Мне нравится там общаться с людьми, отвечать на вопросы, да и вообще приятна любая позитивная реакция», - отметил Алексей Севастьянов.

Политик также признался, что начал готовить задолго до того, как стал делиться рецептами в соцсети. «Готовлю я неплохо, к этому пришёл через увлечение охотой. Я разобрался, как правильно, вкусно и эстетично готовить дичь, мясо. Стало получаться», - рассказал Алексей Севастьянов.