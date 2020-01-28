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Общество

1,2 млрд рублей необходимо для реставрации музейных предметов Псково-Изборского заповедника

Для реставрации 806 музейных предметов из фондов Псково-Изборского объединенного музея-заповедника требуется 1,2 млрд рублей. Такие данные приводит прокуратура Псковской области, сотрудники которой провели проверку соблюдения законодательства о музейном деле в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным региональной прокуратуры, в Псковской области зарегистрированы 18 музеев, при этом ряд из них работает с нарушением законодательства. Так, в ходе проверки установлено, что в 5 музейных помещениях не обеспечены противопожарные и эпидемиологические требования, а 8 музеях материально-техническая оснащенность не соответствует требованиям законодательства, наблюдается недостаток специализированных помещений для размещения экспозиций и музейного оборудования, неудовлетворительное техническое состояние зданий и помещений.

Кроме того, прокуроры установили, что в 11 из 18 музеях требуются ремонтные работы на общую сумму в размере 39,6 млн рублей. При этом в ходе проверки было установлено, что в 5 учреждениях не обеспечена их доступность для инвалидов, а также право бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет и обучающимися по основным профессиональным образовательным программам.

Также прокуроры заметили, что в музейных учреждениях остро стоит проблема подготовки кадров музейных работников, в частности хранителей музейных предметов и музейных коллекций.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства региона приняли меры прокурорского реагирования к главам администраций муниципальных образований - учредителей музеев и руководителям музейных учреждений, для того, чтобы они устранили выявленные нарушения закона. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры, добавили в ведомстве.

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