Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 14-15 мая
ХI Международные Александро-Невские чтения состоятся в Пскове 14-15 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, темой чтений, которые посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет «Сияние славы святого князя Александра Невского».
Кроме пленарного заседания в рамках чтений пройдут фотовыставка; выставка, конкурс детских и взрослых литературных, художественных и научных работ, сочинений, стихов, посвященных святому князю Александру Невскому. Также состоится концерт духовно-патриотических песнопений.
Принять участие в чтениях могут общественные деятели, ученые, военнослужащие, историки, священники, искусствоведы, педагоги, руководители различных регионов и городов, учащиеся и студенты. Заявку можно скачать здесь>>>
Конкурсные работы можно присылать по адресу: Псков, улица Мирная,1, а/я 518 (настоятель протоиерей Олег Гаясович Тэор). Факс: (8112) 66-00-54. E-mail: olegteor@gmail.com. Контактный телефон +7-911-377-43-93 - Вера Громова.