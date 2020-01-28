Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»

15:48, 28 января 2020, ПАИ

В рамках чемпионата Псковской области по хоккею в Ледовом дворце города Пскова прошел хоккейный матч между командами «Сталь», она состоит из сотрудников ФСИН и курсантов Академии, и хоккейной командой «Порхов». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФСИН по Псковской области, впервые в зрительном зале в качестве болельщиков присутствовали воспитанники Бобровского детского дома-интерната для детей-сирот.

Юные зрители подбадривали хоккеистов, в результате игра получилась яркой и насыщенной, отметили в ведомстве. Команда «Сталь» обыграла порховцев со счетом 5:3.

После матча дети из Бобровского дома-интерната заглянули в раздевалку Ледового дворца, где смогли пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке, задать интересующие их вопросы и получить из рук хоккеистов небольшие подарки.

«Когда видишь блеск и задор в глазах детей с непростой судьбой, то понимаешь, что не зря организовывалась данная встреча, ведь сколько положительных эмоций и ярких впечатлений она им принесла», - отметил капитан хоккейной команды «Сталь» Евгений Андрианов.

В конце 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту 12-летнего воспитанника Центра помощи детям города Пскова Дмитрия Жолудя, отправившись с ним на футбольный матч Лиги Европы между командами ЦСКА и «Лудогорец» в Москве.