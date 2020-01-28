Имущество трёх должников из Пскова и Себежа продано на торгах

14:18, 28 января 2020, ПАИ

Имущество трёх должников продано на торгах в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области. На торгах арестованного имущества проданы две квартиры и здание радиотехнической мастерской.

В УФССП России по Псковской области на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании более 3 миллионов рублей с жительницы Себежа и более 2 миллионов рублей с двух жителей Пскова. Свои долговые обязательства перед взыскателями жители области не выполняли. Все должники знали, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, к ним будут применены меры принудительного исполнения. Несмотря на ограничительные меры должники так и не вернули деньги взыскателям.

Поэтому приставы вынуждены были арестовать имущество должников. У жительницы Себежа было арестовано здание радиотехнической мастерской, а у жителей Пскова - по трёхкомнатной квартире. Всё имущество должников передано на реализацию. Квартиры псковичей проданы за 1 миллион 965 тысяч рублей и за 1 миллион 917 тысяч рублей. Здание радиотехнической мастерской - за 728 тысяч рублей. Деньги, полученные в результате реализации имущества должников, отправились на погашение задолженностей.