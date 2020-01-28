580 нарушений выявили мобильные группы Псковской таможни в 2019 году

15:13, 28 января 2020, ПАИ

580 нарушений российского законодательств выявили сотрудники Псковской таможни в ходе контроля за ввозом и оборотом товаров в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, было уничтожено 110 товарных партий и 470 возвращено на территорию сопредельного государства.

Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Николай Новолодский рассказал, что в прошлом году было уничтожено 1 тыс. 93 тонны товаров, незаконно ввезенных в Россию, и 3 тыс. 96 тонн возвращено в Белоруссию. Среди возвращенных товаров: живые животные, пищевая продукция, лом черных металлов, мука ржаная и многое другое.

Отмечается, что большая часть из возвращенных товаров предназначалась для реализации на прилавках городских рынков и в небольших частных магазинах.

В этом году псковские таможенники продолжат мероприятия, направленные на пресечение незаконного ввоза в Россию товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры.