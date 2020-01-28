9 июня в великолукском СИЗО освятят часовню
9 июня, в день памяти Иоанна Русского, в великолукском СИЗО-2 освятят и откроют часовню, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
28 января на строящуюся деревянную часовню водрузили купол с крестом. Перед водружением купола на крышу часовни настоятель храма Николая Чудотворца иерей Владимир Флавьянов отслужил краткий молебен на начало доброго дела и освятил купол с крестом.
Участие в церемонии также приняли начальник СИЗО-2 Александр Степанеев и сотрудники учреждения. Затем отец Владимир обратился с поздравлением к руководству следственного изолятора и поблагодарил всех участвующих в возведении часовни.
Следующим этапом работ станет внутренняя и внешняя отделка часовни.