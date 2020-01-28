9 июня в великолукском СИЗО освятят часовню

18:12, 28 января 2020, ПАИ

9 июня, в день памяти Иоанна Русского, в великолукском СИЗО-2 освятят и откроют часовню, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

28 января на строящуюся деревянную часовню водрузили купол с крестом. Перед водружением купола на крышу часовни настоятель храма Николая Чудотворца иерей Владимир Флавьянов отслужил краткий молебен на начало доброго дела и освятил купол с крестом.

Участие в церемонии также приняли начальник СИЗО-2 Александр Степанеев и сотрудники учреждения. Затем отец Владимир обратился с поздравлением к руководству следственного изолятора и поблагодарил всех участвующих в возведении часовни.

Следующим этапом работ станет внутренняя и внешняя отделка часовни.