Выставка о княгине Ольге откроется в Пскове 30 января

16:35, 28 января 2020, ПАИ

30 января в 17:00 в Пскове в музыкально-художественном салоне детской школы искусств (улица Кошевого, 8) откроется выставка творческих работ «Княгиня Ольга», посвященная 1130-летию со времени рождения равноапостольной святой княгини Ольги - покровительницы Пскова и первой правительницы Руси, принявшей христианство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка состоится в рамках внутришкольного конкурса изобразительного творчества «Честь псковитян - Княгиня Ольга», который проходил среди учащихся средних и старших классов художественного отделения детской школы искусств в ноябре-декабре прошлого года. По итогам конкурса были отобраны 23 работы, посвященные княгине Ольге.

Среди работ, представленных на суд жюри, были отобраны лучшие, и на открытии выставки победители получат дипломы и памятные подарки. Познакомиться с работами юных художников можно до конца февраля.