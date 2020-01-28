Преступник из Белоруссии ехал в Псково-Печерский монастырь, а попал в колонию

16:57, 28 января 2020, ПАИ

Житель Белоруссии решил побывать в Псково-Печерском монастыре, но попал в колонию строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Невельского района.

Невельский районный суд Псковской области осудил 51-летнего мужчину за пересечение государственной границы России: въезд в страну белорусу был запрещён по предусмотренным законодательством РФ основаниям.

В 2010 году на территории России гражданин соседней страны был осужден за разбойное нападение. В 2015 году после отбытия наказания его уведомили о запрете на въезд в страну и депортировали, однако в ноябре 2019 года белорус собрался побывать в Псково- Печерском монастыре и незаконно пересек государственную границу в районе населённого пункта Лобок Невельского района. Здесь нарушителя задержали.

Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.