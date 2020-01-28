С начала года более 50 псковских водителей привлечены к ответственности за тонировку автомобилей

18:30, 28 января 2020, ПАИ

С начала года к административной ответственности за чрезмерную тонировку автомобилей привлечены 54 водителя. В отношении 18 псковичей вынесены требования об устранении тонировки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2019 году к ответственности за то же правонарушение привлечены 1 тыс. 125 водителей транспортных средств.

Норма светопропускания должна составлять не менее 70% для ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии). Для задних и задних боковых стекол не регламентируется.

Если водитель не устранил тонировку, в его отношении составляется письменное требование, в котором указано, в какой срок следует устранить причину (10 дней). Если автолюбитель все равно не устранит причину, то при следующей остановке его ожидает составление протокола и ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.