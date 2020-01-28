Открытие первого дома ЖК «Приоритет» в Пскове состоится 1 февраля

18:00, 28 января 2020, ПАИ

Торжественное открытие первого дома жилищного комплекса «Приоритет» в Пскове состоится 1 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в группе компаний «Пик».

Новый дом расположен по адресу: улица Кузбасской дивизии, 10 (во внутреннем дворе). На его открытие приглашаются как новоселы, так и жители района.

Со словами приветствия выступят представители застройщика. Также состоится открытие детской площадки, пройдут интерактивные мероприятия для детей, розыгрыш сертификатов в рестораны и аквапарк «Акваполис» среди всех гостей.

Отмечается, что в ходе торжественного открытия дома покупатели квартир смогут получить в подарок буклет скидок «Карта гостя аквапарка «Акваполис».

Сбор гостей запланирован в 13:30, начало мероприятия — в 14:00. Подробности по телефону 793-793.