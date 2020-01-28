Участок улицы Некрасова закроют в Пскове 29 января

17:42, 28 января 2020, ПАИ

29 января в Пскове с 12:00 до 17:00 будет временно закрыта для движения транспорта улица Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, движение ограничат в связи с реконструкцией Поганкиных палат.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улице Советской при движении к Октябрьскому проспекту.

Автомобилистов просят обратить внимание на действующую схему организации движения и заранее выбирать пути объезда.