Страдающего заразной формой туберкулёза печерянина отправили на принудительное лечение

18:41, 28 января 2020, ПАИ

Страдающего заразной формой туберкулеза жителя Печорского района принудительно госпитализировали в противотуберкулезный стационар. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, такое решения принял Псковский городской суд.

Отмечается, что мужчина является бактериовыделителем и эпидемически опасен для окружающих. При этом он уклонялся от обследования, прервал лечение, а на неоднократные приглашения явиться в медицинское учреждение не реагировал.

Сейчас житель района находится на лечении в противотуберкулезном диспансере, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.