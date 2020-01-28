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Общество

Страдающего заразной формой туберкулёза печерянина отправили на принудительное лечение

Страдающего заразной формой туберкулеза жителя Печорского района принудительно госпитализировали в противотуберкулезный стационар. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, такое решения принял Псковский городской суд.

Отмечается, что мужчина является бактериовыделителем и эпидемически опасен для окружающих. При этом он уклонялся от обследования, прервал лечение, а на неоднократные приглашения явиться в медицинское учреждение не реагировал.

Сейчас житель района находится на лечении в противотуберкулезном диспансере, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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