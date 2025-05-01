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Общество

Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове

Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Центре культуры «Юбилейный» сегодня, 1 мая. Об этом пишет газета «Островские вести».

  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»
  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»
  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»
  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»
  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»
  • Фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» прошёл в Острове
    Фото: Фото: газета «Островские вести»

Мероприятие прошло в формате праздничного концерта, в котором приняли участие музыкальные коллективы, солисты и танцоры из Острова и Пскова.

В зале прозвучали композиции известных авторов про любовь, дружбу и Родину, а также песни военных лет про воинский долг, службу и Победу.

«Оценить талант артистов и зарядиться положительной энергией от ярких номеров в зале собрались представители разных поколений – от ветеранов до малышей, которые увлеченно наблюдали и думали о подвигах своих дедов и прадедов», – отметили в газете.

По окончании мероприятия участников отметили дипломами и благодарственными письмами. Артисты вышли на сцену все вместе и исполнили песню Льва Лещенко «День Победы».

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