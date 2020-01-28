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Спорт

Юные псковские боксеры стали лучшими на Спартакиаде городов и районов региона

В Спартакиаде городов и районов Псковской области по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения, прошедшей в Пустошке, сборная Пскова заняла 1 общекомандное место. На второй строчке 2 место досталось великолучанам, 3 место - спортсменам из Пустошки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Псков.

Также спортсмены из Пскова 2006-2007 годов рождения в рамках первенства Псковской области завоевали четыре золотых медали и одну серебряную.

Победы на турнирах одержали Даниил Миронов в весовой категории до 34 килограммов, Всеволод Васильев в весовой категории до 48 килограммов, Никита Алексеев в весовой категории до 57 килограммов, Михаил Климов в весовой категории до 80 килограммов. Серебряным призером состязаний стал Дмитрий Азиков в весовой категории до 59 килограммов.

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