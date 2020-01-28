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Общество

Михаил Ведерников исполнил мечту семилетнего мальчика увидеть рыцарей

Семилетний Даниил Викторов, оставшийся без попечения родителей, мечтал увидеть рыцарей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, его мечту в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил губернатор Михаил Ведерников.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Для Даниила и других воспитанников псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, был организован настоящий исторический праздник.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ребята смогли погрузиться в атмосферу средневекового Пскова в стенах древнего псковского Кремля и пообщаться с рыцарем, который рассказал им о том, как изготавливалась его кольчуга, каким было вооружение. Он показал, из каких деталей состояло военное облачение, и продемонстрировал детям, как непросто было подготовиться к бою.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Для Даниила, который интересуется военной культурой средневековья, многое оказалось интересным.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Например, он не ожидал, что рыцарю самостоятельно было невозможно надеть кольчугу, а доспехи и оружие - такие тяжелые. Тем не менее он захотел сам примерить шлем, чтобы почувствовать себя настоящим рыцарем.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Участников праздника также угостили блюдами, приготовленными по средневековым рецептам. После этого Даниила и его друзей ждало фаер-шоу, в рамках которого ребятам показали различные трюки с огнем.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Даниил Викторов поблагодарил Михаила Ведерникова за яркий и запоминающийся праздник.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников вручил мальчику сертификат на посещение пяти фестивалей исторической реконструкции в этом году, а также специально сшитый для него средневековый рыцарский костюм с мечом и щитом.

 

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