Фейерверки и громкая музыка на дачах псковичей в вечернее время могут оказаться под запретом

20:30, 28 января 2020, ПАИ

В Псковском областном собрании депутатов пройдет обсуждение новой редакции «закона о тишине». Предложенные губернатором и УМВД России по Псковской области корректировки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области», касающиеся действий, нарушающих тишину и покой граждан, обсудят 29 января на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, а на следующий день на сессии ПОС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Речь идёт о расширении пространства, где в ночное время шуметь запрещается. Ранее ответственность могла последовать за крики, шум и громкую музыку внутри многоквартирных домов, теперь авторы законодательной инициативы предлагают наказывать за нарушение тишины в общественных местах. К ним относятся улицы, парки, скверы, придомовые территории, объекты индивидуальной застройки, как в городской черте, так и в сельской местности. Из определения правонарушения исключаются слова «в многоквартирных домах» – теперь это «совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан».

В случае принятия обновлённого «закона о тишине» под запретом для граждан окажутся фейерверки после 21 часа в будни и после 22 часов в выходные дни как во дворе собственного дома, так, и например, на открытых площадках во время свадебного торжества. Исключение сделано для празднования Нового года – в ночь с 31 декабря на 1 января использование пиротехнических средств предложено продлить до 4 часов утра.

Протокол об административном правонарушении также может быть составлен за громкую музыку на дачном участке, за игру на музыкальных инструментах в парке во неурочное время, за крики на улице, за использование звукоусилителей на транспортных средствах, точках досуга и торговли. Также могут быть оштрафованы автовладельцы, не отключившие сработавшую охранную сигнализацию, кроме того, нарушившие тишину и покой строители и грузчики.

Временные рамки и размеры штрафа предложено оставить прежними – ограничение по шумовому воздействию установлено в рабочие дни с 9 часов вечера до 8 утра и в обеденное время, а в выходные и праздники с 22 до 10 часов. Штрафные санкции для граждан сейчас составляют от 1 до 3 тысяч рублей, штрафы на должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 7 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет больше.

Напомним, штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан впервые появились в региональном законодательстве в июле 2015 года. В январе 2016 года в закон пришлось вносить изменения – на тот момент соглашение между МВД РФ и администрацией Псковской области не было утверждено, полномочиями по составлению протоколов никто не обладал. Правовой вакуум был восполнен по инициативе спикера регионального парламента Александра Котова. В закон внесли компромиссные поправки, возлагающие эти функции на представителей органов местного самоуправления.

В сентябре 2019 года Правительства РФ утвердило распоряжением соглашение между полицией и органом исполнительной власти субъекта. Теперь сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ряду статей, в том числе и тем, которые связаны с ответственностью за нарушения тишины и покоя граждан. По оценке УМВД России по Псковской области, закон фактически заработал в течение последних 3 месяцев, за это время к ответственности привлечены 600 граждан.