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Крупную партию сигарет пытались незаконно провезти на поезде через госграницу в Пыталово

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ партии табачной продукции.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе совместного с сотрудниками таможни осмотра грузового состава, следовавшего на выезд из России в сопредельное государство, в семи полувагонах с минеральными удобрениями, пограничники выявили дополнительные вложения, которые визуально заметить очень сложно.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Свертки были укрыты вдоль бортов вагона под упаковочным тентом и заставлены мешками с сыпучим грузом.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Благодаря профессионализму и умелому применению технических средств, сотрудники Управления извлекли из указанных контейнеров порядка 6 тысяч пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства.

Табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия соответствующих процессуальных решений.

 

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