МВД хочет дать судам право направлять алкоголиков на принудительное лечение

22:25, 28 января 2020, ПАИ

Уже в ближайшее время российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение людей, неоднократно в нетрезвом виде совершавших правонарушения. Позиция МВД РФ по данному вопросу будет направлена в Минюст, сообщает ТАСС. Положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в срок до 1 марта будут проработаны МВД и Минюстом.

Межведомственная рабочая группа готовит новый КоАП параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности. Новый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2021 года. СМИ ранее писали о том, что суды могут получить право направлять алкоголиков на медосвидетельствование, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. Аналогичные меры уже действуют в отношении наркозависимых.