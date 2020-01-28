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Общество

МВД хочет дать судам право направлять алкоголиков на принудительное лечение

Уже в ближайшее время российские суды могут получить право направлять на принудительное лечение людей, неоднократно в нетрезвом виде совершавших правонарушения. Позиция МВД РФ по данному вопросу будет направлена в Минюст, сообщает ТАСС. Положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в срок до 1 марта будут проработаны МВД и Минюстом.

Межведомственная рабочая группа готовит новый КоАП параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности. Новый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2021 года. СМИ ранее писали о том, что суды могут получить право направлять алкоголиков на медосвидетельствование, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. Аналогичные меры уже действуют в отношении наркозависимых.

 

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