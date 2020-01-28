Иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря доставили в антарктический храм

23:49, 28 января 2020, ПАИ

Ровно 200 лет назад, 28 января, русская кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду. В честь этой даты была организована экспедиция на полярную станцию «Беллинсгаузен». Полярникам передали иконы с горы Афон и из Псково-Печерского монастыря. Историю об организации экспедиции рассказал в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Год назад мне с сыном и друзьями посчастливилось побывать на горе Афон. Это удивительное место, где люди живут вне времени, по законам, которые не менялись веками. Здесь каждая встреча и каждое решение приобретают особое, сакральное значение. Во время визита в монастырь Святого Пантелеимона я познакомился с полярным капитаном компании RUSARC Даниилом Гавриловым», - написал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор отметил, что капитан - это человек удивительного мужества, с горячим сердцем и светлой душой. «У него поразительный список личных побед – он единственный за всю историю на яхте обошёл Северный полюс за один сезон. Вместе мы попали к настоятелю Евлогию, где нам пришла в голову идея – в честь 200-летия открытия Антарктиды организовать экспедицию на остров Ватерлоо, в Церковь Святой Троицы у полярной станции «Беллинсгаузен»», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что при поддержке псковского отделения «Русского географического общества» Даниил Гаврилов к Рождеству привёз полярникам икону Святого Пантелеймона с горы Афон и рукописную икону преподобных Вассы и Ионы из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Говорят, на горе Афон случайных встреч не бывает. Теперь я могу сказать тоже самое. Спасибо всем, кто помогал организовать это чудо», - резюмировал Михаил Ведерников.